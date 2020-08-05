2020-08-05T17:15:20+03:00
Происшествия

В Новосибирске «Приора» сбила 9-летнего мальчика на мотоцикле

Ребенок попал в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске «Приора» сбила 9-летнего мальчика на питбайке. Фот: ГИБДД по НовосибирскуВ Новосибирске «Приора» сбила 9-летнего мальчика на питбайке. Фот: ГИБДД по Новосибирску
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В Новосибирске «Приора» сбила 9-летнего мальчика на питбайке. Ребенка с травмами доставили в больницу.

— Около двух часов дня в Заельцовском районе 34-летнтий водитель «Лады Приоры» ехал по улице Победы со сторону улицы Жуковского в сторону улицы 30 лет Октября. Около дома №23 на улице Победы он столкнулся с питбайком «Мотолэнд», которым управлял 9-летний мальчик. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытый неосложненный перелом нижней трети правой бедренной кости», — пояснили в ГИБДД по Новосбирску.

В Госавтоинспеции также напомнили, что питбайк — это спортинвентарь, на котором нельзя ездить на дорогах общего пользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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