2020-08-05T11:25:06+03:00
Происшествия

Сибиряк, не умеющий плавать, кинулся спасать своего сына: утонули оба

За сутки в регионе на водоемах погибли сразу шесть человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области за сутки утонули 6 человек. Фото: архив «КП»В Новосибирской области за сутки утонули 6 человек. Фото: архив «КП»
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В Новосибирской области за сутки утонуло сразу шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Так, 4 августа, на реке реке Чека около села Еремино Кыштовского района утонули 18-летний молодой человек и его 46-летний отчим. Парня подхватил водоворот, его кинулся спасать отчим, он попытался до него доплыть, но оба утонули. Выяснилось, что мужчины не умели плавать.

В Мошковском районе в селе Новомошковское в пруду утонул 43-летний мужчина, а в пруду в селе Степногутово Тогучинского района — мужчина в возрасте 59 лет. Оба были выпившими. Тела мужчин еще не нашли.

В этот же день в Калининском районе на берегу «Лесного озера» прохожий обнаружил мертвого 49-летнего мужчину, а в Ленинском районе во время купания в озере утонул мужчина в возрасте 42 лет.

— Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователи просят новосибирцев быть внимательными и не купаться в незнакомых местах и употреблять спиртное на водоемах.

Напомним, накануне стало известно, что поиски мужчины, возвращавшегося с пляжа, закончились трагедией. Его тело нашли в Обском море.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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