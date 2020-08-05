Новосибирец, собиравший дрова на берегу Обского моря, обнаружил страшную находку

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:23:33+03:00

В воде лежал мертвый мужчина, который пропал две недели назад

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Поиски 34-летнего сибиряка, пропавшего около двух недель назад по дороге с пляжа, закончились трагедией.

Мужчина родом из Искитима приехал в Новосибирск в гости к другу. Вместе с приятелем он 18 июля сходил на пляж, а после отправился на станцию, чтобы поехать домой на электричке. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

Как стало известно КП-Новосибирск, тело мужчины обнаружили 25 июля в протоке реки Зырянка, впадающей в Обское море в Советском районе Новосибирска. Там мужчина собирал дрова и увидел в воде полуразложившееся тело сибиряка. Там оно пролежало с 19 июля. Личность погибшего удалось установить только спустя 10 дней: его опознали родные.

— На место выезжал следователь. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Предварительно, признаков криминальной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено.

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О его местонахождении ничего не известно с 18 июля. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU