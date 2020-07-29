В Новосибирске ищут мужчину в серой рубашке, который пропал возвращаясь с пляжа

29 Июль 2020 2020-07-29T18:07:31+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 18 июля

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Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске Владимира Олеговича Зуйкова. Мужчина родом из Искитима, в наш город он приезжал в гости к другу. Вместе с приятелем он 18 июля сходил на пляж, а после отправился на станцию, чтобы поехать домой на электричке. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синие джинсы, серую рубашку-поло и темно-синие кроссовки на белой подошве.

Поскольку мужчина пропал перед тем, как собирался ехать домой, поисковики допускают, что он может находиться в другом городе.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Владимир Олегович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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