2020-08-05T10:48:40+03:00
Происшествия

Сибирячка попала под колеса автомобиля: ее госпитализировали в реанимацию

Женщина сбила машина на пешеходном переходе
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку сбила машина на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадрСибирячку сбила машина на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр
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В среду, 5 августа, в Октябрьском районе Новосибирска под колеса автомобиля попала женщина. Это произошло на пересечении улиц Автогенная и Кирова. Об этом рассказали очевидцы.

— Ее сбили на пешеходном переходе. На вид ей около 40-45 лет, с места ДТП забрали медики, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

В каком состоянии сибирячка, пока не сообщают. Известно, что ее госпитализировали в реанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.

В ГИБДД рассказал, что произошло.

— Около 13.00 часов водитель 1965 года рождения, ехал на автомобиле «ГАЗ 3110» по улице Кирова: со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Дунайская. Напротив дома №230 по улице Кирова сбил женщину, которая начала переходить через дорогу, не дойдя несколько метров до нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, поздно вечером 4 августа под колеса автомобиля попал 30-летний парень. Он перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм новосибирец скончался на месте до приезда врачей. ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска.

Сибирячку сбила машина в Октябрьском районе: ее отвезли в реанимацию .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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