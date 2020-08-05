Сибирячка попала под колеса автомобиля: ее госпитализировали в реанимацию

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 августа, в Октябрьском районе Новосибирска под колеса автомобиля попала женщина. Это произошло на пересечении улиц Автогенная и Кирова. Об этом рассказали очевидцы.

— Ее сбили на пешеходном переходе. На вид ей около 40-45 лет, с места ДТП забрали медики, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

В каком состоянии сибирячка, пока не сообщают. Известно, что ее госпитализировали в реанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.

В ГИБДД рассказал, что произошло.

— Около 13.00 часов водитель 1965 года рождения, ехал на автомобиле «ГАЗ 3110» по улице Кирова: со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Дунайская. Напротив дома №230 по улице Кирова сбил женщину, которая начала переходить через дорогу, не дойдя несколько метров до нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, поздно вечером 4 августа под колеса автомобиля попал 30-летний парень. Он перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм новосибирец скончался на месте до приезда врачей. ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска.

Сибирячку сбила машина в Октябрьском районе: ее отвезли в реанимацию .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГИБДД рассказали подробности ДТП, где погиб 30-летний новосибирец.

Мужчина попал под колеса иномарки, когда перебегал дорогу. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU