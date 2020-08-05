Сибирячка попала под колеса автомобиля: ее госпитализировали в реанимацию
В среду, 5 августа, в Октябрьском районе Новосибирска под колеса автомобиля попала женщина. Это произошло на пересечении улиц Автогенная и Кирова. Об этом рассказали очевидцы.
— Ее сбили на пешеходном переходе. На вид ей около 40-45 лет, с места ДТП забрали медики, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».
В каком состоянии сибирячка, пока не сообщают. Известно, что ее госпитализировали в реанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.
В ГИБДД рассказал, что произошло.
— Около 13.00 часов водитель 1965 года рождения, ехал на автомобиле «ГАЗ 3110» по улице Кирова: со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Дунайская. Напротив дома №230 по улице Кирова сбил женщину, которая начала переходить через дорогу, не дойдя несколько метров до нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, поздно вечером 4 августа под колеса автомобиля попал 30-летний парень. Он перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм новосибирец скончался на месте до приезда врачей. ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска.
Сибирячку сбила машина в Октябрьском районе: ее отвезли в реанимацию .
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ИСТОЧНИК KP.RU