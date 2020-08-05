В ГИБДД рассказали подробности ДТП, где погиб 30-летний новосибирец

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:57:27+03:00

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В ГИБДД прокомментировали трагедию, произошедшую в Кировском районе. Там поздно вечером 4 августа под колесами «Toyota BB» погиб 30-летний новосибирец.

— Водитель 1986 года рождения ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улице Станиславского, в районе пересечения с улицей Римского-Корсакова сбил мужчину. По предварительной информации, погибший перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве.

Новосибирец скончался до приезда врачей. Фото: «АСТ-54»

Новосибирец скончался до приезда врачей «скорой». На месте трагедии собралось много очевидцев. Дорогу для проезда перекрыли автомобили ГИБДД. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, за рулем иномарки был молодой парень, рядом с ним сидела девушка. Погибший парень стоял вместе с компанией у магазина рядом с дорогой.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU