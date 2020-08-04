2020-08-04T20:30:26+03:00
Происшествия

«На месте полиция, дороги перекрыли»: в Ленинском районе произошло смертельное ДТП

Под колесами иномарки погиб молодой человек
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Ночью, 5 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: "АСТ-54"Ночью, 5 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Ночью, 5 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Под колесами иномарки погиб молодой человек.

— Я живу рядом, услышал с улицы удар сильный. У нас тут аварии часто происходят, я вышел посмотреть. Судя по всему, «Тойота Куб» ехала в сторону Кирзавода, основной удар пришелся на лобовое стекло и зеркало. За рулем иномарки был молодой парень, рядом с ним сидела девушка. А у нас тут около магазина стояла компания, человек пять. Вот один из них и попал под колеса. Скорая помощь ехала минут 15, но когда они прибыли, парень уже скончался, — рассказал КП-Новосибирск свидетель произошедшего. — Рядом много машин ДПС и автомобили свидетелей. На нескольких полосах движение перекрыто.

Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На месте полиция, дороги перекрыли»: в Ленинском районе произошло смертельное ДТП
«Надувают шарики»: врачи показали, как лечат пациентов ковидного госпиталя под Новосибирском
За пятерку – восемь тысяч: преподаватель новосибирского вуза пойдет под суд за взятки
«Жаловался на здоровье и проблемы на работе»: в Новосибирске пропал мужчина в зеленой клетчатой рубашке
Строительство полигона с отходами под Бердском: губернатор сделал заявление
Полиция ищет блогера, который размахивал силиконовым органом в метро
Супруга погибшего в ДТП журналиста Антона Лучанского требует увеличить сумму моральной компенсации
Путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске: кто и сколько получит
«Пусть знает, кабелина»: сибирячка отомстила бывшему, продав его вещи на «Авито»
Новосибирец получил квартиру от государства и подарил ее незнакомцу: он объяснил, почему
Сибиряка, который напал на 4-летнюю девочку, обвиняют в покушении на убийство
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
Пиво и шоколад не хотели оплачивать
В Новосибирске эвакуатор протаранил легковушку: в салоне было пять человек
«Ты с деревни что ли?»: новосибирцев возмутил водитель, ехавший по встречке в пробке
«Прадеда не позорь»: правнучку Булгакова пристыдили за откровенные фото с подружкой
«Ему нужно принимать лекарства»: под Новосибирском уже сутки ищут мужчину, исчезнувшего с дачи
ЖК «Акация на Ватутина» - открыты продажи дома № 2: широкий выбор студий возле площади К. Маркса!
Эпичная драка новосибирских ВДВ-шников за арбузы попала на видео
В Новосибирске потерялся мужчина с татуировкой Божьей матери на плече
В Новосибирской области коронавирусом заболели меньше ста человек: выздоровело больше
В Новосибирской области от коронавируса скончались пять мужчин: что о них известно
Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны еще для 22 новостроек Новосибирской области
Стала известна причина пожара, где погиб 61-летний сибиряк
«Пока спали дети»: новосибирец не пустил многодетную маму, поздно вернувшуюся домой
Под Новосибирском погиб пенсионер: он сгорел в своем доме