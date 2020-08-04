«На месте полиция, дороги перекрыли»: в Ленинском районе произошло смертельное ДТП

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:30:26+03:00

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Ночью, 5 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Под колесами иномарки погиб молодой человек.

— Я живу рядом, услышал с улицы удар сильный. У нас тут аварии часто происходят, я вышел посмотреть. Судя по всему, «Тойота Куб» ехала в сторону Кирзавода, основной удар пришелся на лобовое стекло и зеркало. За рулем иномарки был молодой парень, рядом с ним сидела девушка. А у нас тут около магазина стояла компания, человек пять. Вот один из них и попал под колеса. Скорая помощь ехала минут 15, но когда они прибыли, парень уже скончался, — рассказал КП-Новосибирск свидетель произошедшего. — Рядом много машин ДПС и автомобили свидетелей. На нескольких полосах движение перекрыто.

Информацию о ДТП подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Новосибирска.

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