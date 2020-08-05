Взяли покататься: под Новосибирском 13-летний мальчик с друзьями угнал квадроцикл

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:59:51+03:00

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Под Новосибирском, в селе Толмачоево, трое подростков угнали квадроцикл, припаркованный у дома на улице Озерная в «Пригородных просторах». Владелец вездехода, обнаружив пропажу, обратился за помощью к полицейским.

— Ориентировка на похищенное транспортное средство была незамедлительно доведена до всех наружных нарядов полиции. Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления на улице Толмачевской Новосибирского района, где они катались на похищенном мотовездеходе. Ими оказались трое подростков 2003-2007 годов рождения, проживающих в селе Толмачево, — рассказали в ведомстве.

На подростков завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас решается вопрос по мере пресечения. Проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU