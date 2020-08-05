2020-08-05T07:59:51+03:00
Происшествия

Взяли покататься: под Новосибирском 13-летний мальчик с друзьями угнал квадроцикл

Ребят поймали полицейские, их обвинили в краже
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские искали похитителей квадроцикла: ими оказалась банда подростков. Фото: архив «КП»Полицейские искали похитителей квадроцикла: ими оказалась банда подростков. Фото: архив «КП»
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Под Новосибирском, в селе Толмачоево, трое подростков угнали квадроцикл, припаркованный у дома на улице Озерная в «Пригородных просторах». Владелец вездехода, обнаружив пропажу, обратился за помощью к полицейским.

— Ориентировка на похищенное транспортное средство была незамедлительно доведена до всех наружных нарядов полиции. Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления на улице Толмачевской Новосибирского района, где они катались на похищенном мотовездеходе. Ими оказались трое подростков 2003-2007 годов рождения, проживающих в селе Толмачево, — рассказали в ведомстве.

На подростков завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас решается вопрос по мере пресечения. Проводится расследование.

Ранее КП-Новосибирск писала, 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру. На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления.

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На счету сельских школьников кражи со взломом и разоренные огороды. Ребята мечтают прославиться и выходят в прямые эфиры в соцсетях с мест преступления. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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