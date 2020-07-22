«Нам за это ничего не будет! Мы маленькие»: 11-летние дети за день угнали две машины, подражая любимому блогеру

В новосибирском селе Чернокурья, где проживают чуть более 500 человек, этих «бандитов» знает каждый. Деревенская слава - она такая: любое ЧП мигом разлетается по дворам и потом долго обсуждается в семьях. Вот и в этот раз 11-летние Мишка* с Васькой* - главная тема разговоров на кухне. Дети угнали за день сразу две «Лады»! Оба мальчика - фанаты блогера Влада Бумаги. Кумир меняет тачки как перчатки. Недавно выложил очередное фото на фоне яркой иномарки и подписал: «Какую машину хотите в будущем?» Мальчишки лайкнули и, видать, задумались. Мечталось Мише и Васе, может» и о «Мерседесе», но в ближайшем райцентре нашлись только «Жигули».

- Утром 21 июля на улице Терешковой в райцентре Карасук 11-летние дети угнали автомобиль ВАЗ-2112 - ключ от машины был в замке зажигания. Мальчики проехали на машине 7 километров и бросили ее на дороге, - комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области. - Вечером того же дня уже на улице Кутузова ребята снова залезли в чужую машину, которую водитель забыл закрыть. Проехали 3 километра и тоже бросили. Оба мальчика состоят на учете в ПДН, признательные показания дали. Возможно, за ними и еще угоны числятся...

Местные жители в голос подтверждают: не возможно, а точно! Например, рассказывают, как ранее детишки угнали авто - тоже «Жигули» - у местного фельдшера. Увели машину прямо со двора, накатались всласть и бросили за деревней. Местный участковый тогда поставил криминальный дуэт на учет и пригрозил на словах. Помогло ненадолго. Школяры, ощутив безнаказанность, решили взять в сообщники парня постарше из соседней деревни. Следующий угон сообразили на троих. Очередные «Жигули» присмотрели в гараже у семьи пенсионеров - взломали дверь и снова поехали кататься на изобретении отечественного автопрома. Увлеклись настолько, что не вписались в поворот на трассе и автомобиль перевернулся в кювет в районе села Морозовка.

Юные угонщики - фанаты блогера Влада Бумаги. Он постоянно хвастается своими тачками. Вот и дети решили, что им необходима машина.

- Тогда полиция возбудила уголовное дело, - рассказал КП-Новосибирск местный житель Дмитрий. - Но больше вопросов возникло к совершеннолетнему участнику угона. А эти малолетки, как обычно, отскочили. Но мы тогда, если честно, думали, что теперь-то уж точно испугаются и остановятся. Ведь шеи себе чуть не переломали! Но нет, ничему не научил тот случай!

И Вася, и Миша растут без отцов. Мамы с воспитанием явно не справляются - видимо, чем-то другим заняты. Пацанов воспитывают интернет и улица. На страничках в соцсетях - сплошные фотографии тачек, а также успешных блогеров на фоне крутых иномарок.

- Мы уже смеемся, что они все село в страхе держат - сплошные проблемы от этих детей. Живут они рядом, дома друг напротив друга. Росли вместе, играли, в школу потом пошли. Начиналось все с невинных шалостей, потом - воровство по мелочам. А сейчас залезают и в огороды, и во дворы, и на веранды, и в бани. Тащат все подряд, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Виктория Касаткина. - Теперь уже и машины угоняют. И это им по 11 лет. Что дальше-то будет с такими «талантами»?

Парнишки к криминальной славе будто стремятся. Даже делают стримы - прямые эфиры в соцсетях с мест преступления. Залезут к кому-нибудь в дом и снимают на видео, что нашли. А еще позируют с сигаретами, пивом... В общем, вагон работы для местных отделов опеки и ПДН.

- Они, кажется, уже ничего не боятся. Их ловят, а они смеются: «Нам за это ничего не будет! Мы маленькие», - пересказывает Дмитрий. - Взрослые тоже разводят руками - ничего не могут сделать: ни воспитать, ни остановить. Мать одного мальчишки прямо говорит: забирайте его у меня! Только никому он не нужен. А мы живем тут и с ужасом ждем, что будет, когда они повзрослеют...

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