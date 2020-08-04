«Надувают шарики»: врачи показали, как лечат пациентов ковидного госпиталя под Новосибирском
В Коченевской центральной районной больнице отмечают уменьшение потока поступающих инфекционных пациентов. А многие из тех, кто уже проходит там лечение, понемногу восстанавливаются и приближаются к полному выздоравлению.
К примеру, одна из пациенток, Валентина Семенова, старательно надувает оранжевый воздушный шарик. Так она тренирует легкие после перенесенной пневмонии. С таким диагнозом в тяжелом состоянии женщина попала в больницу две недели назад. Говорит, что даже дышать было сложно, есть и пить практически невозможно, сахар в крови зашкаливал. А сейчас она чувствует себя намного лучше.
В Коченевской центральной районной больнице отмечают уменьшение потока поступающих инфекционных пациентов. Фото: пресс-служба минздрава НСО
— Я прямо ожила! Если честно, не надеялась на такое быстрое улучшение. Но, учитывая заботу и лечение, все идет хорошо. Восстанавливается и дыхание, и вкусовые ощущения. Мы все здесь врачам очень благодарны, — цитирует женщину пресс-служба областного минздрава.
Напомним, госпиталь в Коченево разместили в отдельном двухэтажном инфекционном корпусе районной больницы. Практически все палаты — боксированные. С собственными туалетами и умывальниками. Главный врач больницы Сергей Войнов говорит, что в этом смысле больнице повезло. К приему пациентов с коронавирусом почти ничего не пришлось приспосабливать. Рассчитан этот госпиталь на 30 коек, из которых сейчас заняты 24. Главврач отмечает, что явный спад заболеваемости заметен уже на протяжении примерно двух-трех последних недель: количество поступающих пациентов меньше количество выписанных.
Госпиталь в Коченево разместили в отдельном двухэтажном инфекционном корпусе районной больницы.Фото: пресс-служба минздрава НСО
Напомним, как сообщает областной оперштаб, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 9 749 случаев заражения коронавирусом. Из них 95 — за последние сутки. Среди инфицированных 576 детей. Из больниц было выписано 8 108 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Из них 102 — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 76 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Всего в Новосибирской области проведено 326 955 тестов на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU