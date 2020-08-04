«Ты с деревни что ли?»: новосибирцев возмутил водитель, ехавший по встречке в пробке

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:29:37+03:00

Видеорегистратор одного из автомобилистов снял, как это было

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Во вторник, 4 августа, новосибирцы, ехавшие по Красному проспекту в сторону площади инженера Будагова, очень удивились, когда им навстречу попался автомобилист. Он ехал не в своей полосе, нагло протискиваясь сквозь машины. Водителям приходилось менять траекторию движения, учитывая, что поток двигался в пробке, это было сделать нелегко.

— Ты с деревни что ли? — возмущались водители в группе «АСТ-54».

— Его же прав лишат за такую езду!

Были те, кто заступился за новосибирца, перепутавшего полосы.

— Ну, перепутал человек полосы, штраф нужно взять. Зачем материть-то напрасно.

Напомним, в начале июля на Красном проспекте также по встречке ехал грузовик. Многие подумали, что водителя фуры не туда завел навигатор, также автомобилисты предположили, что мужчина, скорее всего, не смог проехать под железнодорожным мостом, поэтому ему пришлось выехать на встречную полосу. В ГИБДД тогда объяснили, что нужно было делать в таком случае.

Новосибирец ехал на встречу автомобилистам в пробке .

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ИСТОЧНИК KP.RU