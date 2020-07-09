Грузовик ехал по встречной полосе в центре Новосибирска: водители объяснили, как он мог там оказаться
Новосибирцы удивились, когда на Красном проспекте увидели, как грузовик двигается на встречу интенсивному потоку автомобилей. Очевидцы сняли на видео, как фура пробирается сквозь машины. Первая мысль: «Навигатор завел не туда».
— Навигатор навигатором, а у самого глаз нет что ли, — осудили водителя в соцсети.
Но оказалось, что есть еще одна причина, по которой дальнобойщик мог грубо нарушить правило.
— Для тех, кто не знает ПДД и знаки на Красном проспекте: навигатор скорее всего повел его коротким путем к точке разгрузки . Водитель поехал туда, понимая, что в любом случае в центр города без нарушения ПДД не проехать. Откуда ему было знать, что впереди его ждет железнодорожный мост, под которым он не проедет. Поэтому он, скорее всего, и принял единственное решение развернуться и поехать назад против шерсти ! Я лично ему сочувствую и сожалею, — объяснил ситуацию подписчик группы «АСТ-54».
Мы поинтересовались в ГИБДД Новосибирска, как нужно было правильно поступить водителю грузовика в этой ситуации.
-Ему надо было вызвать на место экипаж ДПС. Сотрудники помогли бы ему развернуться и сопроводили дальше, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
Водителю можно было позвонить по номеру 112 и объяснить ситуацию, оператор бы дальше его сориентировал.
В центре Новосибирска грузовик ехал по встречной полосе .
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