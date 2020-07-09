Грузовик ехал по встречной полосе в центре Новосибирска: водители объяснили, как он мог там оказаться

9 Июль 2020 2020-07-09T07:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы удивились, когда на Красном проспекте увидели, как грузовик двигается на встречу интенсивному потоку автомобилей. Очевидцы сняли на видео, как фура пробирается сквозь машины. Первая мысль: «Навигатор завел не туда».

— Навигатор навигатором, а у самого глаз нет что ли, — осудили водителя в соцсети.

Но оказалось, что есть еще одна причина, по которой дальнобойщик мог грубо нарушить правило.

— Для тех, кто не знает ПДД и знаки на Красном проспекте: навигатор скорее всего повел его коротким путем к точке разгрузки . Водитель поехал туда, понимая, что в любом случае в центр города без нарушения ПДД не проехать. Откуда ему было знать, что впереди его ждет железнодорожный мост, под которым он не проедет. Поэтому он, скорее всего, и принял единственное решение развернуться и поехать назад против шерсти ! Я лично ему сочувствую и сожалею, — объяснил ситуацию подписчик группы «АСТ-54».

Мы поинтересовались в ГИБДД Новосибирска, как нужно было правильно поступить водителю грузовика в этой ситуации.

-Ему надо было вызвать на место экипаж ДПС. Сотрудники помогли бы ему развернуться и сопроводили дальше, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Водителю можно было позвонить по номеру 112 и объяснить ситуацию, оператор бы дальше его сориентировал.

В центре Новосибирска грузовик ехал по встречной полосе .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU