«Пока спали дети»: новосибирец не пустил многодетную маму, поздно вернувшуюся домой

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 августа, во вторник многодетная мама вернулась ночью домой, но внутрь квартиры попасть не смогла. Это произошло в доме на улице Спортивная в Ленинском районе. Сибирячка вызвала спасателей МАСС.

— В 02:13 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая пояснила, что не может попасть в квартиру, в которой находится ее муж и трое малолетних детей. Обеспечив доступ в квартиру, спасатели обнаружили в комнатах спящих детей 6 лет, 2 лет и годовалого малыша. Отец девочек тоже крепко спал. Дети были переданы матери и полицейским, — сообщили в МАСС.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Напомним, в апреле КП-Новосибирск писала о двух оставленных дома маленьких детях: одному было 4 года, второму не было и года. Их родителей не было в квартире весь день. Плач одного из детей услышали соседи на балконе и вызвали полицию. По словам родителей, они были на работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он чуть не упал с балкона»: соседи рассказали, как узнали, что 4-летний мальчик с младенцем остались одни дома.

Родителей не было весь день. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU