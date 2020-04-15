2020-04-15T10:35:58+03:00
Общество

«Он чуть не упал с балкона»: соседи рассказали, как узнали, что 4-летний мальчик с младенцем остались одни дома

Родителей не было весь день
Ульяна ДЖАНКОВА
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Соседи вызвали полицейские, когда увидели плачущего ребенка на балконе.Соседи вызвали полицейские, когда увидели плачущего ребенка на балконе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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КП-Новосибирск стали известны новые подробности истории с оставленными дома маленькими детьми. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, о том, что малыши дома без взрослых, сообщили соседи.

— Они услышали, как мальчик плакал на балконе. Квартира находится на шестом этаже, а балкон не остеклен, ребенку угрожала опасность. Соседи вызвали полицейских. После того, как поняли, что дети дома одни, было принято решение взломать дверь, — рассказали в полиции.

Детей увезли в больницу. Помощь врача им не потребовалась. Позже родители пояснили, что были в это время на работе. Сейчас в полиции проводят проверку по данному факту, также материалы дела переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения в отношении родителей, оставивших 4-летнего мальчика с младенцем одних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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