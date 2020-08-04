Под Новосибирском погиб пенсионер: он сгорел в своем доме

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 августа, во вторник под Новосибирском, в поселке Коченево, произошла трагедия. Там на пожаре в трехквартирном доме на улице Комышенская погиб пенсионер. Пожарным удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на другое жилье.

— Горела веранда стена внутри одной из квартир дома. Здание построено из шпал. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнем повреждена кровля над одной из квартир, стена в кухне, стены бани, которая пристроена под одной крышей к зданию, уничтожена веранда. Остальные две квартиры не повреждены. На ликвидацию происшествия реагировали 8 человек и 2 единицы пожарно-спасательной техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара устанавливают. Точную причину гибели пенсионера установит судебно-медицинская экспертиза. На месте ЧП работал следователь. Проводится доследственная проверка.

Напомним, в понедельник, 3 августа, около 6 утра в на улице Центральная в деревне Бакмасиха Барабинского района Новосибирской области загорелся жилой дом. По предварительной информации, там погибли два человека: мужчина и женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском сгорел дом с людьми: на месте ЧП работают следователи.

Сообщение о пожаре поступило спасателем рано утром. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU