2020-08-04T05:37:33+03:00
Происшествия

Под Новосибирском погиб пенсионер: он сгорел в своем доме

Пожарные успели потушить огонь, прежде, чем он охватил бы соседние квартиры
Ульяна ДЖАНКОВА
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На пожаре под Новосибирском погиб пенсионер. Фото: архив «КП»На пожаре под Новосибирском погиб пенсионер. Фото: архив «КП»
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В ночь с 3 на 4 августа, во вторник под Новосибирском, в поселке Коченево, произошла трагедия. Там на пожаре в трехквартирном доме на улице Комышенская погиб пенсионер. Пожарным удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на другое жилье.

— Горела веранда стена внутри одной из квартир дома. Здание построено из шпал. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнем повреждена кровля над одной из квартир, стена в кухне, стены бани, которая пристроена под одной крышей к зданию, уничтожена веранда. Остальные две квартиры не повреждены. На ликвидацию происшествия реагировали 8 человек и 2 единицы пожарно-спасательной техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара устанавливают. Точную причину гибели пенсионера установит судебно-медицинская экспертиза. На месте ЧП работал следователь. Проводится доследственная проверка.

Напомним, в понедельник, 3 августа, около 6 утра в на улице Центральная в деревне Бакмасиха Барабинского района Новосибирской области загорелся жилой дом. По предварительной информации, там погибли два человека: мужчина и женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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