2020-08-03T04:54:38+03:00
Происшествия

Под Новосибирском сгорел дом с людьми: на месте ЧП работают следователи

Сообщение о пожаре поступило спасателем рано утром
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском сгорел дом с людьми. Фото: архив "КП"Под Новосибирском сгорел дом с людьми. Фото: архив "КП"
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В понедельник, 3 августа, около 6 утра в на улице Центральная в деревне Бакмасиха Барабинского района Новосибирской области загорелся жилой дом. По предварительной информации, там погибли два человека: мужчина и женщина.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов кровля здания горела открытым огнем. В течение 23 минут пожарным удалось локализовать пожар, тем самым не дали распространиться огню на соседние дома и постройки. Еще около получаса понадобилось на ликвидацию открытого горения. В настоящий момент проводится проливка и разбор обгоревших конструкций. Площадь пожара 64 квадратных метров, на ликвидацию которого реагировали 7 человек и 3 единицы техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара устанавливаются, как и то, по какой причине погибли люди.

— В ходе тушения пожара в доме обнаружены тела мужчины, 1947 года рождения и женщины, 1957 года рождения. По данному факту Барабинским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова

На место происшествия выехал следователь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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