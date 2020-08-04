Полиция задержала подозреваемых в убийстве дачника в «Изумруде»: что о них известно
Полицейские задержали двух новосибирцев из компании, убившей мужчину в дачном обществе «Изумруд». В вооруженном конфликте пострадали еще семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Ими оказались жители Новосибирска в возрасте 33 и 40 лет, младший из которых ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из фигурантов пытался скрыться в Кемеровской области. При силовой поддержке подразделения ОМОН Росгвардии мужчин задержали, — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое соединено с другим уголовным делом по факту убийства. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ночью в субботу, 13 июня, произошел вооруженный конфликт в дачном обществе «Изумруд», что находится в селе Плотниково Новосибирского района. Тогда погиб 32-летний сибиряк, пострадали семь человек.
Позже выяснилось, что две компании находились на соседних участках, и между ними началась ссора. В итоге конфликт перерос в драку, во время которой один из участников выстрелил в грудь обидчику из травматического оружия.
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ИСТОЧНИК KP.RU