2020-08-04T05:20:43+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в убийстве дачника в «Изумруде»: что о них известно

Под Новосибирском в вооруженной драке пострадали еще семь человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подозреваемых в убийстве дачника под Новосибирском задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.Подозреваемых в убийстве дачника под Новосибирском задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полицейские задержали двух новосибирцев из компании, убившей мужчину в дачном обществе «Изумруд». В вооруженном конфликте пострадали еще семь человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Ими оказались жители Новосибирска в возрасте 33 и 40 лет, младший из которых ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один из фигурантов пытался скрыться в Кемеровской области. При силовой поддержке подразделения ОМОН Росгвардии мужчин задержали, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которое соединено с другим уголовным делом по факту убийства. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ночью в субботу, 13 июня, произошел вооруженный конфликт в дачном обществе «Изумруд», что находится в селе Плотниково Новосибирского района. Тогда погиб 32-летний сибиряк, пострадали семь человек.

Позже выяснилось, что две компании находились на соседних участках, и между ними началась ссора. В итоге конфликт перерос в драку, во время которой один из участников выстрелил в грудь обидчику из травматического оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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