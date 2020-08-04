2020-08-04T03:33:00+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 4 августа 2020 года: синоптики рассказали, когда спадет жара

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 4 августа 2020 года
Александра Сударь
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Жара в Новосибирске продержится еще пару дней.Жара в Новосибирске продержится еще пару дней.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на 4 августа 2020 года порадует горожан: второй день жары, ветер усилится. Пекло в городе будет до еще несколько дней, до 6 августа.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха составит +23, +25 градусов. Ближе к обеду в Новосибирске столбик термометра поднимется до +28, +30 градусов, восточный ветер достигнет 5-10 метров в секунду. По области будет жара до +28, +33 градусов, порывы ветра местами достигнут 16 метров в секунду. Осадков не предвидится, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром будет +18 градусов, днем — +28 градусов, вечером столбик термометра опустится до +24 градусов. Будет солнечно.

Напомним, накануне синоптики рассказали КП-Новосибирск, почему вместе с аномальной жарой в город пришел и сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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