2020-08-03T15:51:18+03:00
Общество

Завывает как в феврале: синоптики рассказали, долго ли в Новосибирске будет дуть сильный ветер

В ближайшую неделю в Новосибирской области также будет удерживаться жаркая погода
Алена КУЛЕШОВА
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По словам синоптиков, первая неделя августа будет жаркой и засушливой.По словам синоптиков, первая неделя августа будет жаркой и засушливой.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Западно-Сибирском Гидрометцентре рассказали, откуда в Новосибирске сильный ветер и какая погода ожидает сибиряков в ближайшие дни. По словам синоптиков, первая неделя августа будет жаркой и засушливой.

— Дело в том, что мы располагаемся в области высокого атмосферного давления, однако южнее нашей области, в Алтайском крае, располагается область низкого атмосферного давления. Перепады между высоким и низким давлением и вызывают такие усиления ветра. Но, тем не менее, основной фактор данного явления — это то, что мы находимся в области антициклона, который пришел к нам из районов Казахстана. Собственно, из-за него синоптики и дали предупреждение об аномальной жаре в регионе. Так, в ближайшие дни температура воздуха будет варьироваться от 25-30, местами до 35-36 градусов тепла днем, 12-18 градусов тепла ночью. В среднем, в первую декаду августа температурный фон будет на 1-2 градуса выше нормы. Мы также предполагаем, что, по крайней мере, до 6 августа дождей в регионе быть не должно. В эти дни жара будет сопровождаться сухим и достаточно сильным ветром, порывы которого будут достигать 10-14 метров в секунду, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным Гидрометцентра России в первую неделю августа в Новосибирске температура воздуха будет достигать 27-30 градусов тепла днем, 15-18 градусов тепла ночью. Всю неделю ожидается небольшая облачность, 6 и 7 августа возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 742-751 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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