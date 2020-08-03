Стала известна причина пожара в селе под Новосибирском, где погибли двое пенсионеров
Стала известна причина пожара в селе под Новосибирском, где погибли два человека. Об этом рассказали в Следственном комитете.
— Около шести часов утра 3 августа в одном из домов в селе Бакмасиха в Барабинском районе Новосибирской области произошел пожар. В жилище в этот момент находились 63-летняя хозяйка дома и ее 73-летний сожитель. В момент случившегося мужчина и женщина спали, — пояснили в СУ СК по НСО. — Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и огонь, но, к сожалению, спасти пенсионеров не удалось. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом, окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в санузле дома, более детально об этом станет известно в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. В настоящее время проведение доследственной проверки продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, площадь пожара составила 64 квадратных метра, на его ликвидацию выехали семь человек и три единицы техники. На то, чтобы полностью потушить пожар, спасателям потребовалось около часа.
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Сообщение о пожаре поступило спасателем рано утром (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU