Стало известно, что в 80 школах Новосибирской области введут дистанционку обязательно

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:21:04+03:00

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В Новосибирской области около 80 школ могут начать работу в смешанном формате: часть занятий будет проводиться в очном режиме, а часть в дистанционном. В министерстве образования утверждают, что такие меры связаны с проблемами распределения детей в классах, согласно правилам эпидемиологической безопасности.

— В Новосибирской области есть порядка 80 школ, где есть определенные проблемы, связанные с тем, как распределить детей, чтобы они могли находится каждый в своем классе. Наше решение по этим школам мы готовы озвучить — оно заключается не в полном дистанционном обучении, а именно в смешанной форме обучения. То есть, для того, чтобы дети могли посещать школу и находится в классе полный день, они будут посещать эти занятия через день очно, а часть занятий в неделю будут проходить в дистанционном виде. Это потребует, конечно, перестройки всех программ, — доложил губернатору Андрею Травникову министр образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Сам губернатор призвал сибиряков внимательно отнестись к этому вопросу. По словам главы региона, в данной ситуации важно найти компромиссное решение, удобное и детям, и педагогам, и родителям.

— Даже в отношении этих 80 школ просьба подойти очень внимательно, обсудить это с педагогами, с родительскими комитетами. Это история каждого ребенка, каждой семьи, поэтому ссылаться на то, что 80 школ это не много — не нужно. Восемьдесят школ — это каждая отдельная история, — пояснил Андрей Травников.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новый учебный год начнется для сибирских школьников в стандартном, очном формате. Однако у родителей будет возможность по своему желанию перевести ребенка на дистанционное обучение, если они решат, что в данный момент такая форма обучения наиболее предпочтительна. Губернатор также отметил, что введение дистанционного обучения также возможно в классах или школах, если в них будет превышен эпидемиологический порог.

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ИСТОЧНИК KP.RU