«Заплыл за буйки и исчез»: спасатели приехали вылавливать утопленника, а он оказался живым
В Советском районе Новосибирска 47-летний мужчина переполошил друзей и спасателей. Компания отдыхала на пляже «Детский». Со слов друзей, мужчина выпил и пошел купаться. Он уплыл за буйки и исчез. Об этом рассказали в МАСС.
— Это произошло 2 августа ближе к вечеру. Проведена разведка, сбор информации. Обследована акватория Обского водохранилища. Мужчина обнаружен: гулял по пляжу. Помощь врачей ему не понадобилась. Провели с ним беседу, — сообщили в МАСС.
Напомним, 2 августа девочка-подросток утонула на котловане Юго-Западного жилмассива в Новосибирске. Ее бросились спасать очевидцы, но не успели. Тело подростка достали из воды и вытащили на берег. Девочка пришла купаться в запрещенном месте без родителей. Трагедия произошла на глазах маленького брата.
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ИСТОЧНИК KP.RU