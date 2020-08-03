В Новосибирске кроссовер влетел в 10-летнего мальчика: он переходил дорогу не по «зебре»

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:22:15+03:00

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В Заельцовском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Кроссовер «Киа Спортейдж» сбил 10 летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу не по «зебре». Подростка отвезли в больницу.

— Машина ехала по улице Стасова: со стороны улицы Жуковского в сторону улицы Гипсовая и в пути следования напротив дома 102 улицы Жуковского совершил наезд на пешехода. За рулем автомобиля сидел 37-летний новосибирец. Был трезвым, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Напомним, 2 августа в страшной аварии погибли парень и девушка. Трагедия произошла недалеко от остановки «Бетонный завод» на улице Станционной. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 22-летний водитель седана «Хонда» ехал в сторону площади Энергетиков и у дома на Станционной, 59 вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU