В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: погибли парень и девушка

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:09:19+03:00

В страшной аварии погибли парень и девушка. Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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Ночное ДТП на Станционной обернулось трагедией в Новосибирске. Авария случилась около 01:30 часа ночи, недалеко от остановки «Бетонный завод» на улице Станционной. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 22-летний водитель седана «Хонда» ехал в сторону площади Энергетиков и у дома на Станционной, 59 вылетел на встречную полосу.

- Иномарка врезалась в большегруз MAN под управлением 41-летнего мужчины, - рассказали в ГИБДД по Новосибирску. - 22-летний водитель и 18-летняя пассажирка погибли на месте.

Подписчики «АСТ-54» обсуждают причины произошедшей аварии в комментариях:

- В полвторого часа ночи ДТП на пустой дороге? Как? Зачем так гонять, чтобы погибнуть молодыми?, - написала Ольга.

ВСе обстоятельства произошедшей аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В Новосибирске в страшной аварии погибли два человека.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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