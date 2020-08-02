«Да они бесстрашные»: баран и овца чуть не устроили аварию на Затулинке

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:47:35+03:00

Пользователи соцсетей шутят, что кто-то остался без ужина

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Прогулка по Затулинке превратилась в небольшое «сафари» для местной жительницы Гули Миляевой. Девушка засняла барана и овцу возле остановки «Универмаг Кирова»: предположительно, они выбежали из леса на дорогу и чуть не спровоцировали ДТП.

— Я шла по аллее возле улицы Петухова. Бараны внезапно появились и под машину побежали, прямо через дорогу. Недалеко от нас сидели парень с девушкой, они побежали за баранами — может быть, решили поймать и спасти. Баранов на Затулинке я вижу впервые, может, они сбежали из частного дома, — рассказала «КП-Новосибирск» Гуля Миляева.

Подписчики сообщества «Типичная Затулинка» стали шутить, что бараны «сбежали прямо с праздничного стола». Но некоторые утверждают, что уже видели эту парочку раньше.

— Они два дня назад по центру бегали, — сообщил подписчик Леонид.

Бараны сбегают с Затулинки.Видео предоставлено Гулей Миляевой

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ИСТОЧНИК KP.RU