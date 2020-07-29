2020-07-29T11:48:08+03:00
Дом. Семья

Под Новосибирском семья коз с детенышем сбежала из контактного зоопарка

Сибирячка не может найти животных уже вторые сутки
Александра Сударь
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Семья коз из контактного зоопарка сбежала, пока шла на пастбище.Семья коз из контактного зоопарка сбежала, пока шла на пастбище.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Бердске из контактного зоопарка исчезла сразу целая семья коз: папа, мама и их детеныш. О них ничего неизвестно уже вторые сутки. Пропали животные около 9 часов утра 28 июля. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка контактного зоопарка Татьяна.

А дело было так.

Семейство отправилось вместе со стадом коз на пастбище. Пока шли, сделали привал, чтобы воды попить. Тут Кузя, глава козлячего семейства, увидел баранов и решил, ну его это стадо, пойду посмотрю, что там у соседей.

Козочка, как верная спутница, прыг-скок за Кузей. Вот только бараны не приняли непохожую на них семью и выгнали из своей компании. От своего стада семейство отбилось. Вот они и пошли скитаться.

— Как их теперь искать, не представляю. Покушать они себе найдут, но вдруг на них нападут собаки, — сетует хозяйка контактного зоопарка Татьяна.

Сибирячка в соцсети опубликовала объявление о пропаже, вот только надежды говорит, мало, 20 лет назад у нее уже пропадали козы, так о них до сих пор ничего неизвестно. Вся надежда на людей, что они приметят козочек необычного окраса и позвонят.

Приметы Кузи: комолый козел черно-белого окраса, а у мамы-козы шерсть покрыта коричневыми полосками.

Если вы вдруг заметили семейство коз, позвоните по номеру 8 — 993 — 012 — 77 — 01, Татьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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