2020-08-02T12:24:21+03:00
Общество

Флаги в небе: Ирина Диденко поздравила земляков с Днём ВДВ

В честь 90-й годовщины Воздушно-десантных войск РФ в Бердске прошла торжественная церемония возложения цветов на мемориале Воинскому братству защитников Отечества
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Трёхкратная чемпионка России по вертолетному спорту Ирина Диденко поздравила десантников-сибиряков. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».Трёхкратная чемпионка России по вертолетному спорту Ирина Диденко поздравила десантников-сибиряков. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
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В торжественной церемонии в чеcть ВДВ приняли участие: ветераны десантных войск, участники локальных войн, выполнявшие боевые задания в горячих точках нашей страны и за её пределами, председатель Совета депутатов города Валерий Бадьин, представители общественных организаций и почетные жители Бердска.

Торжественную церемонию возложения открыл председатель бердской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», подполковник запаса Александр Левчик. Во время торжества на мемориале в небе появился вертолет с флагами ВДВ и «Единой России» — трёхкратная чемпионка России по вертолетному спорту Ирина Диденко, которая в этот момент управляла винтокрылой машиной, поздравила десантников-сибиряков с этим значимым праздником.

Ирина Диденко. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Ирина Диденко. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

— Дорогие десантники, я от всей души поздравляю вас с праздником и с гордостью поднимаю ваш флаг! От «Единой России» и от себя лично – пилота малой авиации, этот флаг ВДВ в воздухе над Бердском — в вашу честь! — сказала Ирина Диденко депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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