«За хвостик кусь»: котята манулов рассмешили соцсети своими играми

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:41:25+03:00

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Котята манулов стали новыми звездами Новосибирского зоопарка. Сибиряки с удовольствием выкладывают фото детенышей, и пользователи соцсетей в восторге.

Один из посетителей зоопарка опубликовал ролик, как котята играют в своем вольере. Они затеяли потосовку на глазах мамы, и один пытался укусить другого за хвост. Получилось очень забавно.

Подписчикам фотографа понравились котятам «суровой» породы, и они сравнили их с домашними:

— Ну до чего же хочется их потискать. Такие бесподобные, — уверена сибирячка Татьяна.

Напомним, в июне 2020 года три самки манулов окотились в Новосибирском зоопарке, на свет появились сразу 16 диких котят. Через 20 дней у малышей открылись глаза, а в середине июля манульчика начали выходить из своих укрытий. Три семьи манулов получили по вольеру, чтобы увидет игры детенышей лучше не шуметь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793913" frameborder="0"></iframe> "Не путю":котята манулов тискаются в Новосибирском зоопарке.Видео предоставлено пользователем https://www.instagram.com/kivu1i/Никита МАНЬКО

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