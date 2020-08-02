2020-08-02T10:41:25+03:00
Дом. Семья

«За хвостик кусь»: котята манулов рассмешили соцсети своими играми

Пользователи соцсетей сравнили вольер манулов с детской площадкой
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Три семьи манулов растят 16 котят. Фото: предоставлено пользователем www.instagram.com/kivu1i/Три семьи манулов растят 16 котят. Фото: предоставлено пользователем www.instagram.com/kivu1i/
Изменить размер текста:

Котята манулов стали новыми звездами Новосибирского зоопарка. Сибиряки с удовольствием выкладывают фото детенышей, и пользователи соцсетей в восторге.

Один из посетителей зоопарка опубликовал ролик, как котята играют в своем вольере. Они затеяли потосовку на глазах мамы, и один пытался укусить другого за хвост. Получилось очень забавно.

Подписчикам фотографа понравились котятам «суровой» породы, и они сравнили их с домашними:

— Ну до чего же хочется их потискать. Такие бесподобные, — уверена сибирячка Татьяна.

Напомним, в июне 2020 года три самки манулов окотились в Новосибирском зоопарке, на свет появились сразу 16 диких котят. Через 20 дней у малышей открылись глаза, а в середине июля манульчика начали выходить из своих укрытий. Три семьи манулов получили по вольеру, чтобы увидет игры детенышей лучше не шуметь.

"Не путю":котята манулов тискаются в Новосибирском зоопарке.Видео предоставлено пользователем https://www.instagram.com/kivu1i/Никита МАНЬКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка

Шустрые пушистики начали выбираться на свои первые прогулки по вольеру (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За хвостик кусь»: котята манулов рассмешили соцсети своими играми
Показал все: сибиряк в трусах делал зарядку на детской площадке
В Новосибирской области 6 человек умерли от коронавируса: что о них известно
В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели 104 человека: излечившихся стало меньше
«Его мучала перхоть»: в Новосибирске подросток в маске украл из магазина шампунь
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: погибли парень и девушка
Погода в Новосибирске на 2 августа 2020 года: можно ли сегодня на пляж
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Сквер, цветник, парковки – власти показали, как будет выглядеть новая поликлиника в Новосибирске
«Радует толпа с огнетушителями» - новосибирцы стали очевидцами того, как полыхает грузовик
В Новосибирске мужчина погиб, упав с высоты. У следствия уже есть версия
Сибирячку отдали под суд за то, что забрала чужие деньги из уличного туалета
Автомобилист расстрелял 19-летнего новосибирца из украденного травматического пистолета
Два мужчины одного возраста умерли в Новосибирске от коронавируса
Антирекорд по заболеванию COVID-19 установлен в Новосибирской области
МВД напомнило о женщине со шрамом под лопаткой, пропавшей год назад
Отшопились: 3 новосибирских ТЦ не смогли пережить пандемию
Прожить месяц на 12 тысяч: эксперты подсчитали «минималку», необходимую новосибирцу на 30 дней
Погода в Новосибирске на 1 августа 2020 года: день будет, как в сентябре
Где в Новосибирской области можно провести отпуск: рассказываем о популярных среди туристов местах