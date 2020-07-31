Новосибирск признали городом с самым большим количеством летних веранд в стране

31 Июль 2020 2020-07-31T18:52:41+03:00

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Аналитики 2GIS сделали любопытное наблюдение: почти каждая десятая летняя веранда в Новосибирске появилась после послаблений режима самоизоляции. Напомним, власти разрешили работу кафе и ресторанов в формате летних веранд, прошло три недели — и количество «летников» выросло на 9,1%. Из-за этого Новосибирск признали городом с самым большим количеством летниих веранд в стране.

Второе и третье место во всероссийском рейтинге летников заняли Пермь и Казань, а вот Москва отстала почти в три раза.

Однако темпы роста общепита в крупных городах России замедлились: в прошлом году открылось каждое десятое заведение. А в 2020 году рост числа новых кафе, баров и ресторанов упал почти вдвое, а в Новосибирске — в четыре раза.

Рестораторы Новосибирска почти не стали сильно поднимать цены из-за коронавируса и режима самоизоляции. Средний чек в заведениях Новосибирска вырос с 580 рублей до 586 рублей, то есть всего на 1%. Сильнее всего подорожали кафе и рестораны Екатеринбурга, там средний чек вырос с 580 до 677 рублей.

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