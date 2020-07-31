В мэрии Новосибирска рассказали про ливневки и улицы, которые «плывут» во время дождей

31 Июль 2020 2020-07-31T14:57:21+03:00

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В мэрии города рассказали о том, как в Новосибирске устроена система ливневой канализации, кто занимается ее обслуживанием и как решают проблемы с улицами, которые топит во время сильных дождей. Напомним, для сибиряков эта проблема уже стала привычной, в некоторых частях города после сильного ливня с трудом могут проехать автомобили, а пешеходам приходится перепрыгивать через ручьи на дорогах. В частности, такую тенденцию горожане часто замечают на площади Труда.

— Ремонтируют ливневую канализацию тогда, когда возникают аварийные ситуации. За этим следит МУП «УЗСПТС». За 2019-2020 годы в городе были построены и строятся сейчас ливневые канализации на улицах Титова, Фадеева, Гусинобродкое шоссе, Мочищенское шоссе и 2 Станционная. Кроме того, последние годы обслуживание построенных сетей часто берут на себя застройщики, — пояснили в мэрии Новосибирска в ответ на официальный запрос КП-Новосибирск. — На площади Труда в 2019-2020 годах была выполнена 100% очистка главного водосточного коллектора по улице Широкая — площадь Труда — площадь Энергетиков. По улице Ипподромской в Центральном районе работы по промывке ливневой канализации ведутся в настоящее время. Всего за год в Новосибирске промывается более 15 километров ливневой канализации разного диаметра.

В мэрии также отметили, что основное направление ремонтных работ — это восстановление разрушенных и заасфальтированных водоприемных устройств. Так, ежегодно ремонтируется более 600 смотровых и дождеприемных колодцев. Общая протяженность городской сети ливневой канализации составляет 464 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU