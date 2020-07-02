После жары и духоты в Новосибирске прошел обещанный ливень 2 июля 2020. Наши корреспонденты прогулялись под дождем, чтобы показать, что сейчас происходит в городе. Например, традиционно во время ливня «поплыла» площать Труда. Машинам, которые оказались в этом месте, не позавидуешь. В Первомайском районе города тоже проблема с ливневками, а «крышки» с колодцев просто смывает потоком воды.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, на Бердском шоссе воды столько, что проезжавший по нему трактор отмылся до блеска. Какие еще улицы страдают от дождя — читайте ниже.

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Ливень в Новосибирске 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города, который поплыл .