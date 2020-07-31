2020-07-31T15:38:01+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года: синоптики объяснили, когда вернется жара

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года
Никита МАНЬКО
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Возвращение жары до +32 градусов ожидается в воскресенье.Возвращение жары до +32 градусов ожидается в воскресенье.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на выходные 1 и 2 августа 2020 года будет контрастной. Синоптики ждут прекращение дождей и возвращение рекордной жары в Новосибирск.

— Волна циклонов с Урала уносит с собой дождливую погоду и уступает место жаркой, ясной погоде. В субботу мы ждем грозы и ливни без ураганного ветра, а в воскресенье вернется жара до +32 градусов и ясная погода. В целом август будет на один градус теплее нормы, — сообщили «КП-Новосибирск» в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

1 августа днем по Новосибирску будет +21…+24 градуса, ночью +13…+15 градусов. В Новосибирской области дневные температуры составят +20…+27 градусов, ночные — +10…+15 градусов. Пасмурно, умеренные дожди, местами грозы Скорость ветра в порывах до 15-16 м\с.

2 августа днем по Новосибирску будет +26…+30 градусов, ночью +14…+16 градусов. В Новосибирской области дневные температуры составят +26…+32 градуса, ночные — +10…+16 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, в порывах до 8 м\с.

По информации «Гисметео»:

1 августа днем по Новосибирску будет +16…+23 градуса, ночью +13 градусов.. Пасмурно, днем умеренные дожди. Скорость ветра около 5 м\с.

2 августа днем по Новосибирску будет +18…+26 градусов, ночью +14 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, до 8 м\с.

«Яндекс.Погода» сообщает:

1 августа днем по Новосибирску будет +21…+24 градуса, ночью +13…+16 градусов. Облачно, без осадков. Скорость ветра около 1 м\с.

2 августа днем по Новосибирску будет +25…+27 градусов, ночью +15…+18 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, до 2 м\с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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