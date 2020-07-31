У новосибирца на крыше случился сердечный приступ: спускали его спасатели

31 Июль 2020 2020-07-31T11:25:00+03:00

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В пятницу, 31 июля, в Октябрьском районе Новосибирска 47-летнему рабочему стало плохо на крыше двухэтажного дома. Он вместе с бригадой ремонтировал кровлю. Это произошло на здании, расположенном на улице Карла Либкнехта. Врачи «скорой» вызвали спасателей МАСС, чтобы они помогли спустить сибиряка вниз: сам он слезть не мог.

— По пожарной лестнице они поднялись на крышу здания, переговорили с мужчиной и приняли решение эвакуировать его с помощью альпснаряжения. На мужчину надели специальное снаряжение, обвязку, каску, один из спасателей осуществлял контроль его спуска вниз, — рассказали спасатели МАСС.

На эвакуацию новосибирца с кровли ушел час.

Напомним, в конце мая спасатели оказали помощь 23-летнему парню. Он упал в подвал, когда строил дом. Это произошло в Советском районе Новосибирска. Сибиряк повредил ногу и не смог сам вылезти из ямы. Отец вызвал спасателей МАСС.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Новосибирские спасатели эвакуировали мужчину с крыши.В 09:44 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от бригады врачей скорой помощи, что при проведении ремонтных работ на крыше здания в Октябрьском районе города, одному из рабочих стало плохо. Мужчина 1973 г.р. пожаловался на боли в сердце. По указанному адресу на ул. Карла Либкнехта выехал оперативный экипаж спасателей. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU