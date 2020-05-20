«Отец не смог ему помочь»: 23-летний парень упал с высоты, когда строил свой дом

20 Май 2020 2020-05-20T06:24:37+03:00

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В Советском районе Новосибирска отец и его 23-летний сын строили дом, но в какой-то момент парень упал с высоты нескольких метров в яму, которая предназначалась под будущий подвал. Сибиряк повредил ногу и не смог сам вылезти из ямы. Отец вызвал спасателей МАСС.

— Вчера ближе к вечеру в 18:22 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и сообщил, что его сын упал с большой высоты на стройке частного дома по улице Березовый проезд. Требуется помощь в эвакуации молодого человека, — рассказали спасатели. — Мы спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь, наложили шину, и на эвакуационном щите подняли его на поверхность.

После того, как парня достали, его передали врачам «скорой». На все про все у спасателей ушло полтора часа.

В МАСС предупредили новосибирцев не забывать про технику безопасности при проведении строительных или ремонтных работ на своем участке.

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