«Отец не смог ему помочь»: 23-летний парень упал с высоты, когда строил свой дом
В Советском районе Новосибирска отец и его 23-летний сын строили дом, но в какой-то момент парень упал с высоты нескольких метров в яму, которая предназначалась под будущий подвал. Сибиряк повредил ногу и не смог сам вылезти из ямы. Отец вызвал спасателей МАСС.
— Вчера ближе к вечеру в 18:22 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и сообщил, что его сын упал с большой высоты на стройке частного дома по улице Березовый проезд. Требуется помощь в эвакуации молодого человека, — рассказали спасатели. — Мы спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь, наложили шину, и на эвакуационном щите подняли его на поверхность.
После того, как парня достали, его передали врачам «скорой». На все про все у спасателей ушло полтора часа.
В МАСС предупредили новосибирцев не забывать про технику безопасности при проведении строительных или ремонтных работ на своем участке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU