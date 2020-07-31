Появилось видео, как иномарка протаранила двух подростков на мопеде в Новосибирске

31 Июль 2020 2020-07-31T10:22:40+03:00

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То, как иномарка таранит двух подростков на мопеде, сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, что машина сбивает детей, и буквально наезжает на них.

— Он куда смотрел? В телефон что ли? Машин рядом нет, светло, — удивились подписчики группы «АСТ-54», где опубликовано видео.

Напомним, ДТП произошло 30 июля вечером в Октябрьском районе Новосибирска. У дома №49 на улице Татьяны Снежиной иномарка поворачивала в сторону улицы Владимира Высоцкого и наехала на мальчиков, которые ехали на мопеде. Подросток, сидевший на пассажирском сидении байка, пострадал: у него перелом голени и сотрясение головного мозга. Ребенка госпитализировали в больницу.

К слову, у мальчика, который управлял мопедом, не было водительских прав.

В Новосибирске иномарка протаранила подростков на мопеде: одного увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU