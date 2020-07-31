2020-07-31T06:16:32+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка влетела в мальчиков на мопеде: одного из них госпитализировали

У подростка сломана нога и сотрясение головного мозга
Ульяна ДЖАНКОВА
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Иномарка сбила подростков на мопеде. Фото: ГИБДД НовосибирскаИномарка сбила подростков на мопеде. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик. Подросток ехал на пассажирском сидении мопеда вместе с другом во дворе дома №49 на улице Татьяны Снежиной, когда в него влетела иномарка. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 30 июля около 21.00 часов. Водитель 1986 года рождения, имея стаж вождения 1 год, на автомобиле «Toyota vista» выезжал с прилегающей территории дома №49 на улице Татьяны Снежиной. В пути следования совершил столкновение с мопедом, которым управлял подросток 14 лет. В итоге пострадал его 13-летний друг на пассажирском сидении, — сообщили в ведомстве.

Мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него перелом голени и сотрясение головного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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