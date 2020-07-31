2020-07-31T09:13:34+03:00
Происшествия

Стало известно состояние сибиряка, которого вынесли из горящей квартиры

Пожарные обнаружили его под завалами вещей и мусора
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчину, пострадавшего на пожаре, медики отвезли в ожоговый центр. Фото: «АСТ-54»Мужчину, пострадавшего на пожаре, медики отвезли в ожоговый центр. Фото: «АСТ-54»
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В пятницу, 31 июля, врачи «скорой» рассказали, в каком состоянии находится мужчина, которого пожарные вытащили из-под хлама и мусора в горящей квартире.

— У него обожжено 90% тела, состояние тяжелое. Мужчину отвезли в ожоговый центр областной больницу, — рассказала КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Напомним, пожар произошел на 8 этаже дома №13 на улице Земнухова в Калининском районе. Пожарные, вскрыв дверь, проникли в горящую квартиру. Жилье сильно захламлено, в коридоре была высокая температура от огня и сильное задымление. Под завалами в районе балкона обнаружен пострадавший. Его на носилках передали врачам «скорой». Соседи рассказали, что ранее там уже горела квартира, которая находится рядом. Там также было много хлама на балконе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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