«Лежал под завалами хлама»: в Новосибирске пожарные вынесли мужчину из горевшей квартиры
В пятницу, 31 июля, в Калининском районе Новосибирска загорелась двухкомнатная квартира на 8 этаже дома №13 на улице Земнухова. Из-под завалов хлама спасатели достали мужчину и передали на носилках врачам «скорой». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
— Пожарные, вскрыв дверь, проникли в горящую квартиру. Жилье сильно захламлено, в коридоре была высокая температура от огня и сильное задымление. За 20 минут специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Под завалами в районе балкона обнаружен пострадавший, — рассказали МЧС по Новосибирской области. — Вместе с тем, из подъезда эвакуирован еще один гражданин из другой квартиры, помощь медиков не требуется.
Как рассказали соседи, это не первый пожар в этом доме.
На пожаре пострадал мужчина, его вытащили из-под завалов хлама. Фото: «АСТ-54»
— Я живу в соседнем доме. Там уже горела соседняя квартира, балкон до сих пор в копоти. Там что на одном балконе, что на другом куча мусора и хлама, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
На ликвидацию происшествия задействовали 17 человек и 7 единиц пожарно-спасательной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU