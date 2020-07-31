2020-07-31T08:55:07+03:00
Происшествия

«Лежал под завалами хлама»: в Новосибирске пожарные вынесли мужчину из горевшей квартиры

Его на носилках передали врачам «скорой»
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Калининском районе в доме на 8 этаже загорелась квартира. Фото: «АСТ-54»В Калининском районе в доме на 8 этаже загорелась квартира. Фото: «АСТ-54»
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В пятницу, 31 июля, в Калининском районе Новосибирска загорелась двухкомнатная квартира на 8 этаже дома №13 на улице Земнухова. Из-под завалов хлама спасатели достали мужчину и передали на носилках врачам «скорой». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Пожарные, вскрыв дверь, проникли в горящую квартиру. Жилье сильно захламлено, в коридоре была высокая температура от огня и сильное задымление. За 20 минут специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Под завалами в районе балкона обнаружен пострадавший, — рассказали МЧС по Новосибирской области. — Вместе с тем, из подъезда эвакуирован еще один гражданин из другой квартиры, помощь медиков не требуется.

Как рассказали соседи, это не первый пожар в этом доме.

На пожаре пострадал мужчина, его вытащили из-под завалов хлама. Фото: «АСТ-54»

На пожаре пострадал мужчина, его вытащили из-под завалов хлама. Фото: «АСТ-54»

— Я живу в соседнем доме. Там уже горела соседняя квартира, балкон до сих пор в копоти. Там что на одном балконе, что на другом куча мусора и хлама, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

На ликвидацию происшествия задействовали 17 человек и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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