2020-07-31T03:37:08+03:00
Происшествия

Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы

Уголовное дело уже передано в суд
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячку накажут за то, что прописала мигрантов.Сибирячку накажут за то, что прописала мигрантов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Новосибирске 43-летняя жительница Дзержинского района за три месяца прописала у себя 12 мигрантов. При этом жилье она им предоставлять не планировала. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

— Она обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных уголовной статьей «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ». Женщина во всем созналась, вину не отрицает, — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Новосибирской области прокуратура разоблачила фиктивный брак многодетной жительницы райцентра и гражданина Таджикистана. Оказалось, жительница Искитима пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это всего лишь штамп! Мы даже не целовались!»: многодетная сибирячка вышла замуж за мигранта ради одежды для детей.

Суд расторг фиктивный брак, а маме троих детей пришлось оправдываться перед сожителем о своем семейном положении. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске двух сестер, пропавших на самокатах, искали всю ночь
Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы
Погода в Новосибирске на 31 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
За гибель двух сибирячек 25-летнего мотоциклиста приговорили к 4 годам тюрьмы
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Ушли кататься на самокатах: в Новосибирске пропали две маленькие сестры
Сибиряки отправятся в кругосветку через два океана, чтобы установить мировой рекорд
Та еще ведьмочка: сибирячка устроила эффектную фотосессию с полетами и сожженной книгой
Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием
«Я переезжаю в Россию. А я готов стирать ее одежду бесплатно!»: танец русских девушек в мини-шортах вызвал фурор у иностранцев
Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар
«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя