Сибирячку накажут за то, что прописала у себя 12 мигрантов: ей грозит до трех лет тюрьмы

31 Июль 2020 2020-07-31T03:37:08+03:00

Сибирячку накажут за то, что прописала мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Новосибирске 43-летняя жительница Дзержинского района за три месяца прописала у себя 12 мигрантов. При этом жилье она им предоставлять не планировала. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

— Она обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных уголовной статьей «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ». Женщина во всем созналась, вину не отрицает, — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Новосибирской области прокуратура разоблачила фиктивный брак многодетной жительницы райцентра и гражданина Таджикистана. Оказалось, жительница Искитима пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU