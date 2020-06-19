«Это всего лишь штамп! Мы даже не целовались!»: многодетная сибирячка вышла замуж за мигранта ради одежды для детей

В Новосибирской области прокуратура разоблачила фиктивный брак многодетной жительницы райцентра и гражданина Таджикистана. Оказалось, Катерина Спичкина* из Искитима пошла в загс с иностранцем ради обновок для сына и дочек. Женщина взяла детскую одежду в долг в магазине, который принадлежит гастарбайтерам. А чтобы не отдавать продавцам 15 тысяч рублей, согласилась выйти замуж за племянника одного из них.

Катерина вместе с детьми. Фото: предоставлено героями публикации.

«Я ДАЖЕ ИМЯ ЕГО ВЫГОВОРИТЬ НЕ МОГУ»

Катерина воспитывает троих детей: старшие дочки-двойняшки ходят в первый класс, а младший сын - в садик. Многодетная мама залезла в долги перед Новым годом. Говорит: «Все ради ребятишек». Отец их подрабатывал грузчиком, денег приносил мало, а сама Катерина трудилась уборщицей. В итоге женщине пришлось брать детские вещи в долг у продавца из Таджикистана, который держит лавочку по соседству.

За три месяца отец детей, с которым Катерина в разводе, но живет в одной квартире, постоянную работу так и не нашел. А долг перед продавцом вырос до 15 тысяч рублей. Отдавать было нечем, и восточный бизнесмен заявил: «Прощу, если выйдешь замуж за моего племянника». Оказалось, 20-летнему юноше из Таджикистана нужна была русская жена, чтобы получить гражданство по ускоренной схеме. Тот как раз приехал в Искитим помогать в семейном бизнесе.

- Мы просто пришли с ним в загс и расписались, а больше я этого «жениха» никогда не видела. Запомнила только фамилию, ведь имя у него такое, что не выговоришь. Мне детей одеть хотелось, поэтому и согласилась на штамп. Мне трудно, что ли? - призналась КП-Новосибирск Катерина.

В тот же день иностранец подал документы на получение гражданства в МВД. Специалисты паспортного стола в Искитиме удивились - только приехал из Таджикистана, а уже жену нашел. На всякий случай решили назначить проверку семьи.

Многодетная мать хотела одеть детей к зиме, но пришлось брать вещи в долг. Фото: предоставлено героями публикации.

РУССКИЙ ПАПА В ШОКЕ

Полиция нагрянула к Катерине домой - в двухкомнатную квартиру - через несколько месяцев. И сильно удивила отца троих детишек. Его они застали дома. Новость о муже-иностранце вызвала в семье настоящий скандал.

- Бывший муж сильно ругался, я ведь все держала в тайне. Но руку не посмел поднять, потому что я это сделала ради детей. Если бы он зарабатывал, а не лежал на диване, то и этой истории не было бы! Тем более я не изменяла ему! Парень-таджик ни разу не появлялся на пороге, не писал в соцсетях. Это всего лишь штамп, мы даже не целовались, - говорит Спичкина.

Женщину вызвали в прокуратуру. Ей пришлось сознаться: иностранца она никогда не любила, видела только в загсе и совместную жизнь с ним не вела. А вот гражданин Таджикистана уверял проверяющих, что были в их браке и любовь, и разлука.

- Гражданин Таджикистана пояснил так: «Не сошлись характерами, и нам пришлось расстаться. Вот только встану на ноги, открою свою торговую точку - и вернусь к любимой», - прокомментировали КП-Новосибирск в прокуратуре Искитимского района.

Тонкости восточной любви судья не оценил. Ответчик мог попробовать доказать свои чувства - чеками на подарки, фотографиями со свадьбы, даже лайки к фотографиям сгодились бы. Но ничего такого не было. Искитимский районный суд объявил брак фиктивным и расторг его. При этом не назначил штрафов и не аннулировал рабочую визу иностранца.

* Имя и фамилия героини изменены по ее просьбе.

Женщина просит о помощи - продуктами, вещами, игрушками. Фото: предоставлено героями публикации.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Тут есть причины сомневаться»

Юристы утверждают, супругам не обязательно жить вместе - бывает и гостевой брак. Но в таких отношениях должны быть совместные дети.

- В судебной практике под семьей понимают социальную группу людей, как правило, совместно проживающих, ведущих совместное хозяйство, связанных взаимными правами и обязанностями. Но могут быть и иные формы - например, гостевой брак. Однако и при гостевом браке подразумевается совместное времяпрепровождение, дети, - объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. - В рассматриваемом случае есть причины сомневаться. Гостевым браком это назвать нельзя, поскольку «муж», видимо, зарегистрировался по месту жительства у «жены», но фактически там не проживал, а его реальное место жительства «жене» было неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru