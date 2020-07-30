2020-07-30T16:30:16+03:00
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении
Никита МАНЬКО
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Водитель признал вину и раскаялся, но получил реальный срок.Водитель признал вину и раскаялся, но получил реальный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирец получил полтора года колонии за гибель пешехода в ДТП. Напомним, трагедия произошла вечером 19 июля 2019 года напротив дома №11 на улице Богдана Хмельницкого. 51-летний мужчина решил перейти улицу в неположенном месте и попал под колеса «Тойоты Королла». Водитель выскочил из авто и начал вызывать «скорую», даже остановил проезжавший мимо реанимобиль. Но пострадавший вскоре умер в больнице от тяжелых травм.

Новосибирец, который получил права 15 лет назад, сразу признал вину и раскаялся, извинился перед пожилой матерью погибшего. По данным прокуратуры, женщина лишилась единственного кормильца и добилась компенсации за смерть сына.

— Хорошо, что водитель оказывал помощь, но экспертиза установила, что мужчина мог предотвратить ДТП. Суд вынес приговор — полтора года лишения свободы в колонии поселении и лишение прав на два года. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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