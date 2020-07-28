Водителя мусоровоза отправят в колонию за смерть студентки-отличницы в Новосибирске

Мусоровоз ехал на скорости больше 80 км\ч. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирец отправится в колонию за смерть студентки на пешеходном переходе. Напомним, трагедия произошла ранним утром 20 июля 2019 года на улице Петухова. По данным ГИБДД, 49-летний водитель мусоровоза ехал со скоростью больше 80 км\ч от перекрестка с ул. Бородина к ул. Виктора Уса. В 04.35 грузовик сбил двух 20-летних девушек, которые переходили дорогу по «зебре».

От удара одна из девушек получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте. Ее подруга потеряла сознание, с переломами и сотрясением мозга попала в больницу. Виновник ДТП остался на месте происшествия и вызвал «скорую».

Мужчина признал вину и частично выплатил моральный ущерб, возместив более 100 тысяч рублей расходов на похороны. За рулем он уже более 30 лет и пояснил следователям, что спешил с работы в гараж и не заметил пешеходов. Однако другие водители увидели сибирячек и пропускали их, снижая скорость.

— Отец погибшей девушки на суде требовал максимально строгого наказания. Ее подруга сказала, что они шли через пешеходный переход, потом был удар, вспышка — и после них она ничего не помнит, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

Суд назначил виновнику полтора года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав на два с половиной года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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