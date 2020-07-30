2020-07-30T12:54:37+03:00
Общество

Андрей Шимкив: Мы будем причастны к тем изменениям, которые последуют в федеральное и областное законодательство

Сегодня, 30 июля, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу и реализации конституционных изменений. Встреча состоялась в режиме видеоконференции
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Андрей Шимкив. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.Андрей Шимкив. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.
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Месяц назад в ходе общенародного голосования граждане России поддержали предложенные поправки в Конституцию РФ. Однако по просьбе Президента России Владимира Путина рабочая группа по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации продолжает свою деятельность, только сменив название. Теперь она - рабочая группа по мониторингу и реализации конституционных изменений.

«Президентом было принято решение, что рабочая группа будет и дальше продолжать свою работу. Потому что поправки, которые были внесены Президентом и приняты, подразумевают множество изменений как в федеральные законы, так и в областные», - подчеркнул член рабочей группы Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Например, сегодня рассматривается предложение по поправке Владимира Машкова о территориальной целостности страны. Активно поддержанная россиянам поправка о запрете отчуждения территорий Российской Федерации, наверняка, потребует изменений в федеральное законодательство. Рабочей группе предстоит рассмотрение порядка ста законопроектов. Уже разработаны и предложены законы о науке, о культуре, ряд других законопроектов. Но гонки нет. Как было сказано на заседании, главное – качественная экспертиза. Общественную экспертизу берет на себя Общественная палата. В работе и предусмотренный поправками блок социальных гарантий – они учитываются при подготовке проекта федерального бюджета. Также на заседании шел разговор об изменении уставов регионов – их подразумевают многие поправки в Конституцию», - сообщил руководитель регионального парламента, отметив необходимость перенастройки всей правовой системы страны.

По мнению Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, в этом коллективном процессе рабочая группа будет формой взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы. «Я очень рад, что рабочая группа продолжает действовать. Что я, а значит, и мы – Новосибирская область – будем причастны к тем изменениям, которые последуют в федеральное и областное законодательство», - заявил Андрей Шимкив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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