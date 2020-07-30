Мэр Новосибирска рассказал, где в городе появятся общественные туалеты

30 Июль 2020 2020-07-30T10:48:27+03:00

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В четверг, 30 июля, во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, где в городе появятся общественные туалеты.

— Сейчас мы решаем проблему, чтобы восстановить работу общественного туалета в сквере за оперным театром. Мы прошли тяжелую судебную процедуру по возвращению в муниципальную собственность туалет в Нарымском сквере. Организация, которая в свое время получила разрешение на строительство кафе, почему-то посчитала для себя возможным не выполнять договор и не возвращать общественный туалет. Пришлось на это потратить полтора года. Сегодня осталось решить подключения этого туалета к коммуникациям, — рассказал мэра Новосибирска.

Напомним, в конце апреля стало известно, что общественный туалет появится в Нарымском сквере. Предпринимательница, которая владеет этими помещениями, написала после этого заявление о преступлении в Железнодорожный следственный отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU