Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление

30 Июль 2020 2020-07-30T15:31:20+03:00

Рассказываем, что ждет новосибирцев в День ВДВ в Новосибирске 2020

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Новосибирцы отметят 90 лет со дня образования ВДВ без традиционных концертов и массовых гуляний. Как сообщили в мэрии Новосибирска, никаких торжественных мероприятий на Михайловской набережной и в Центральном парке не планируется.

Также отменен марш десантников у Монумента Славы, а возложение цветов к Вечному Огню возможно только в частном порядке с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, Фонтаны будут отключены 2 августа 2020 года в Новосибирске, сообщили в «Горфонтане».

—Предлагаем не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких, жителей города, а собраться в этом юбилейном году в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей, сообщили в «Союзе десантников Сибири».

Представители Союза десантников также призвали военнослужащих в запасе носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию во время дружеских встреч.

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