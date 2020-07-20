День ВДВ 2020 в Новосибирске: фонтаны работать не будут

20 Июль 2020 2020-07-20T14:20:53+03:00

Рассказываем, что ждет сибиряков в День ВДВ 2020 в Новосибирске

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В День ВДВ 2020 в Новосибирске пройдет без традиционных купаний в фонтане: об этом сообщили в «Горфонтане». Там также рассказали, как работают фонтаны в остальные дни.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке перестанет работать по четвергам из-за профилактических работ. В остальные дни он работает по-прежнему с 10 до 22 часов.

Другие фонтаны тоже работают с 10 часов утра при хорошей погоде, сообщает издание «ЧС-Инфо». Это фонтан в Первомайском сквере (каскад и детский), у театра «Глобус», на площади у ГПНТБ, и остальные, которые находятся в ведении «Горфонтана».

— Когда жаркая погода и на улице много гуляющих, фонтаны работают до 23-24 часов. В пасмурную погоду их могут включить позже, а в дождь они не работают. Если долго дует сильный ветер, то фонтаны не включают. Они также выключены в День Ивана Купалы, — рассказал главный инженер «Горфонтана» Артем Кудин.

По плану фонтаны в Новосибирске будут работать до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU