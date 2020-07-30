У новосибирца арестовали джин за 2 миллиона рублей за то, что убил рысь
В Новосибирской области направлено в Чулымский районный суд уголовное дело, главным фигурантом которого стал мужчина, убивший рысь. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
— Установлено, что днем 30 января 60-летний житель города Каргата катался на снегоходе в охотничьем хозяйстве «Торокское». Там он увидел следы рыси. Мужчина догнал животное и застрелил. Убитую самку рыси он погрузил на снегоход и отвез в село Верх-Каргат Каргатского района, где в этот же день животное обнаружили и изъяли сотрудники полиции, — рассказали в ведомстве.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства».
Браконьер причинил ущерб в размере 40 000 рублей.
В целях возмещения ущерба судом арестовал дорогой автомобиль сибиряка — «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 2 миллиона рублей.
Напомним, двух новосибирцев будут судить за незаконную продажу краснокнижной рыбы — осетра. Им грозит суровое наказание — до восьми лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU