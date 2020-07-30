У новосибирца арестовали джин за 2 миллиона рублей за то, что убил рысь

30 Июль 2020 2020-07-30T06:42:19+03:00

Он нанес государству ущерб в размере 40 тысяч рублей

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В Новосибирской области направлено в Чулымский районный суд уголовное дело, главным фигурантом которого стал мужчина, убивший рысь. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— Установлено, что днем 30 января 60-летний житель города Каргата катался на снегоходе в охотничьем хозяйстве «Торокское». Там он увидел следы рыси. Мужчина догнал животное и застрелил. Убитую самку рыси он погрузил на снегоход и отвез в село Верх-Каргат Каргатского района, где в этот же день животное обнаружили и изъяли сотрудники полиции, — рассказали в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства».

Браконьер причинил ущерб в размере 40 000 рублей.

В целях возмещения ущерба судом арестовал дорогой автомобиль сибиряка — «Toyota Land Cruiser 200» стоимостью 2 миллиона рублей.

Напомним, двух новосибирцев будут судить за незаконную продажу краснокнижной рыбы — осетра. Им грозит суровое наказание — до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU