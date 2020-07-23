Новосибирцев могут посадить на 8 лет за то, что торговали краснокнижной рыбой

Новосибирцы незаконно торговали краснокнижной рыбой. Фото: Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ

Двоих новосибирцев будут судить за незаконную продажу краснокнижной рыбы — осетра. Об этом рассказали Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

— По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2019 года новосибирец незаконно приобрел более 60 туш осетра сибирского (Acipenser baerii) и более 200 грамм икры осетра амурского (Acipenser schrencki), которая была получена от рыб, обитавших в естественной среде, — рассказали в ведомстве. — Он договорился со знакомой, работающей в сфере торговли, о реализации осетра и икры. 24 декабря 2019 года они продали 1 тушу осетра. Это зафиксировали оперативники УФСБ России по Новосибирской области.

При обыске в морозилке были обнаружены и изъяты, 59 туш рыбы вида осетр сибирский, 1 ее голова и икра осетра амурского.

Теперь новосибирцам грозит суровое наказание — до восьми лет лишения свободы.

Напомним, КП-Новосибирск писала о том, что транспортные полицейские задержали новосибирца, который незаконно ловил рыбу в водохранилище в районе села Ленинское. Как позже выяснилось, у мужчины не было разрешение на рыбалку. Он нанес ущерб государству в размере 110 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы.

Мужчину обвинили в браконьерстве: у него не было специального разрешения на рыбалку. (подробнее)