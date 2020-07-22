2020-07-22T05:46:18+03:00
Общество

Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы

Мужчину обвинили в браконьерстве: у него не было специального разрешения на рыбалку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк незаконно выловил рыбу на 110 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФОСибиряк незаконно выловил рыбу на 110 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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Транспортные полицейские задержали новосибирца, который незаконно ловил рыбу в водохранилище в районе села Ленинское. Как позже выяснилось, у мужчины не было разрешение на рыбалку.

Сначала сотрудники увидели лодку, подплыли ближе, а там — рыбак снимает сети. В них попал приличный улов: судак, окунь, лещ, плотва, язь — всего 57 экземпляров.

— Полицейские изъяли 4 ставные сети общей длинной 300 метров. Общий ущерб водным биологическим ресурсам России превысил 110 тысяч рулей. У мужчины не было официального разрешения на добычу водных биологических ресурсов. Подозреваемый полностью признал свою вину, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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