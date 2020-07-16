Дохвастался: сибиряку грозит штраф в 160 тысяч рублей за фото с огромным осетром

В одном из рыбацких пабликов, где принято хвалиться крупным уловом, появилось одно редкое фото. На нем сибиряк Тимур* держит в руках большущую рыбину. Подпись под фото: «Осетр, 8,5 кг, пойман в Новосибирской области, в реке Оби». Почему под этим снимком появились комментарии из разряда «Парень, беги теперь из города» и может ли хвастун попасть под уголовное дело - выяснил корреспондент КП-Новосибирск.

«ЭТО ВСЕ ДРУЗЬЯ!»

Фото размещено в группе «Рыбалка в Новосибирске», там более 41 тысячи подписчиков, и почти все заядлые рыбаки: то щуку небывалых размеров покажут, то ведром карасей прихвастнут. Но среди обычных фото затесался снимок царь-рыбы. Новосибирец Тимур показал осетра, а это краснокнижный «зверь», его добыча запрещена на территории всей страны. А тут такое. Под снимком с подписью более сотни гневных комментариев справедливых и законопослушных рыбаков. Другие же советуют парню скрыться из города, готовить деньги, штраф-то за поимку осетра немалый - от 100 до 160 тысяч рублей.

Администратор паблика разместил и ссылку на профиль автора. Найти Тимура было несложно, так мы с ним и связались. По телефону молодой человек разговаривать отказался, но кратко прокомментировал снимок в переписке.

- Приехал к знакомым в Иркутскую область в гости. В честь редкой встречи они купили эту рыбу... Я взял сфотографироваться. В группу выложил похвастаться, - пишет Тимур, в конце сообщения смайлик в виде скобочки. В общем, это все друзья виноваты...

ВДРУГ ФЕЙК?

Может, пока Тимуру эта ситуация и кажется забавной, но в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству к ситуации подошли со всей серьезностью.

- Мы написали заявление в управление МВД, чтобы разобраться в этой ситуации. В паблике не указано ни место, ни где именно это все случилось. Есть только фотография и фамилия, но в социальных сетях можно что угодно написать, поэтому и нужна проверка. Полицейские должны найти этого человека и выяснить, купил, поймал, муляж или фейк. Ответят нам, и мы совместно продолжим дело, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Сибиряк сам выложил фотографию в группу для рыбаков. Хотел похвастаться, а теперь у парня проблемы. Фото: «Рыбалка в Новосибирске»/vk.com/fishingsibru

- Если окажется, что осетр дикий и за его вылов положено нести ответственность, что произойдет?

- С нашей стороны будет написано заявление. Акта изъятия, понятно, не будет, потому что рыба, скорее всего, уже съедена. Тем не менее выпишут штраф, заведут уголовное дело. Это серьезно. Но пока мы не можем сказать, что это за осетр, занесен он в Красную книгу или нет. Они же разные, а от этого зависит и сумма штрафа, и уголовное дело, - заключили в управлении.

Нам стало интересно: неужели все подобные фотографии попадают на стол к представителям надзорных органов? Оказалось, да - сотрудники подписаны на подобные паблики и форумы, есть и знакомые знакомых, которые в случае чего расскажут и покажут проверяющим сомнительные фото.

ФОТО СДЕЛАЛ ДАЛЕКО

По сути Тимур, может быть, и не виновен в браконьерстве. Во-первых, сам сказал, что друзья купили рыбу, а он лишь решил прихвастнуть. Во-вторых, осетр может быть и не дикарем, как выражаются рыбаки. Сибирского осетра разводят в рыболовных хозяйствах для продажи и восполнения природных богатств.

Так можно ли уличить парня в чем-то по одному снимку? С этим вопросом мы обратились к эксперту - судье рыболовного спорта 1-й категории Игорю Енаки.

- Фото сделано на таком расстоянии, что не поймешь, дикарь это или декоративный осетр. Если бы снимок был покрупнее, мы бы видели следы от садка - это то место, где выращивалась рыба, плавники были бы затерты. А если бы осетр был пойман браконьерским способом, были бы видны следы от того, на какую снасть он был пойман, - объясняет эксперт и уточняет, что в магазинах обычно продаются осетры поменьше, от 1,5 до 2,5 кило, а чтобы вырастить такой большой экземпляр, надо много времени и средств. - Этому осетру минимум лет 12, рыба-то долгожитель. В наших хозяйствах такую не выращивают, знаю только в Белово. А если парень говорит про Иркутскую область… Там я вообще не знаю подобных хозяйств, где осетра выращивали бы. Но обвинять заочно, конечно, никого и ни в чем не могу.

Если же Тимур рыбу эту все-таки купил с друзьями, то обошлась она ему, по мнению эксперта, в 12 - 13 тысяч рублей. В остальном же теперь будет разбираться полиция.

* Имя героя публикации изменено.

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